Gemeinde-Vorschau 2017: Die Vorhaben rund um den Wörthersee

28.12.2016, 08:00 Uhr

Einige Straßenbau-Projekte haben die Gemeinden um den See - Pörtschach, Maria Wörth, Techelsberg, Schiefling und Krumpendorf - vor.

PÖRTSCHACH (vp). Das Seilbahn-Projekt ist nicht das einzige Thema, das Pörtschach 2017 begleiten wird. Bgm. Silvia Häusl-Benz weiß von einigen Projekten zu berichten, die 2017 angegangen werden: "Wir wollen Handyparken einführen, die Urnenmauer erweitern, weil dafür eine große Nachfrage besteht. Außerdem geht es um die Neugestaltung des Kirchplatzes mit Verkehrsberuhigung vor der Volksschule."Mit der Pörtschacher Umwelt-Rücklage - bei einem Überschuss legt die Gemeinde 5.000 Euro auf eine Rücklage - wird eine Solaranlage im Strandbad errichtet. Pörtschach führt auch die Wasser-App "Waterloo" ein. Ein Vorteil der App ist vor allem, dass sämtliche Wasserzähler online verwaltet werden können.Weiters sind die Finanzierungspläne für die Sanierung von Bärndorferweg, Gaisrückenstraße und Winklerner Straße beschlossen. Nach langem Warten wird ebenfalls ein dritter Pylon für die Ortsbezeichnung an der östlichen Ortseinfahrt aufgestellt.Planungen stehen 2017 für die Umsetzung des Waldseilparks und des barrierefreien Bahnhofs an - die Umsetzung geht voraussichtlich 2018 über die Bühne.

Strandbäder vor Umbau

Einiges wird fertiggestellt

Fokus auf die Straßen



Lesen Sie dazu auch:

* Schiefling: Hotel-Projekt den Bürgern vorgestellt



Wunsch: neuer Kindergarten

MARIA WÖRTH. In den Strandbädern Dellach und Reifnitz stehen 2017 Modernisierungen bzw. Umbauarbeiten an. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Bereich Straßenbau: Die Sanierung der Golfstraße wird fertiggestellt, die Sanierung des Gehweges bei der Ortseinfahrt zur Halbinsel Maria Wörth steht ebenfalls auf dem Programm. "Geplant ist außerdem der Ausbau des Promenadenweges in Reifnitz und natürlich arbeiten wir an der Fertigstellung des Masterplanes für Maria Wörth", sagt Bgm. Markus Perdacher.TECHELSBERG. In Techelsberg steht die Fertigstellung der Sanierung der Wasserleitungen in Töschling, Saag und Tibitsch an. Danach werden natürlich auch die Straßen saniert. Bgm. Johann Koban weiß von einem zweiten größeren Vorhaben: "Im Frühjahr wird der Gehweg entlang der L 78 in Sekull finalisiert und auch eine Gehweg-Beleuchtung errichtet."SCHIEFLING. Im Jänner wird der Schieflinger Gemeinderat via Grundsatzbeschluss über das geplante Hotelprojekt (Naturel Familien-Hotels Schiefling/Auen) entscheiden (die WOCHE berichtete). Aber auch sonst wird sich einiges tun, zum Beispiel wird die Außenanlage im Bereich des Bildungszentrums fertiggestellt. "Geplant sind auch Straßenbeleuchtungsmaßnahmen, also die Umstellung auf LED, ein weiterer Ausbau des ländlichen Wegenetzes und Sanierungen im Bereich der Gemeindestraßen", erzählt Bgm. Valentin Happe. Zwischen Schiefling und Tratten wird außerdem ein Gehsteig entlang der Keutschacher Landesstraße errichtet.KRUMPENDORF. Große Projekte wurden in den letzten zwei Jahren in Krumpendorf umgesetzt, etwa das Bio-Nahwärmewerk oder die Generalsanierung des Parkbades in einem ersten Schritt - weitere folgen nach budgetären Möglichkeiten. Momentan befindet sich der barrierefreie Um- und Ausbau der Schule in der Zielgeraden. "Wir freuen uns alle schon sehr auf die feierliche Eröffnung im ersten Quartal 2017", so Bgm. Hilde Gaggl. Die nächsten Projekte sind die Sanierung der Bad-Stich-Straße, wobei der Baubeginn bereits erfolgt ist, Investitionen in die Sicherstellung der Qualität der Wasserversorgung und das Großprojekt "Ortsmitte neu".Ein Wunsch bleibt trotz allem für die nahe Zukunft: ein neuer Kindergarten. Der ist nämlich in die Jahre gekommen, es gibt ihn seit 50 Jahren. Und es gibt immer mehr Kinder im Ort. Gaggl, selbst Mutter und Großmutter: "Dieses Vorhaben steht ganz oben auf meiner Wunschliste - an innovativen Ideen mangelt es nicht."