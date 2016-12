Mit 101 km/h im Ortsgebiet von Laserpistole "erwischt"

26.12.2016, 15:42 Uhr

24-jähriger Probeführerscheinbesitzer raste durch Krumpendorf. Polizei stoppte ihn in Pörtschach.

KRUMPENDORF. Heute um die Mittagszeit brauste ein 24-jähriger Paketzusteller aus Klagenfurt mit 101 km/h durchs Ortsgebiet von Krumpendorf. Dort waren aber nur 50 km/h erlaubt, eine Laserpistole "erwischte" ihn. In Pörtschach konnte die Polizei den 24-Jährigen anhalten und überprüfen. Er besitzt nur einen Probeführerschein. Der wurde ihm aber sofort vorläufig abgenommen. Seine "Entschuldigung": Er habe nicht gemerkt, dass er so schnell war, weil das Auto so leise sei.