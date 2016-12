Alkounfall forderte zwei Verletzte

03.12.2016, 10:41 Uhr

Der Fahrzeuglenker kam von der Straße ab und krachte gegen mehrere Bäume. Die beiden Insassen wurden verletzt.

KLAGENFURT. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es gestern Abend auf der Glantalstraße in Klagenfurt. Ein Firmenauto, in dem sich Angestellter (28) und ein Arbeiter (23) befanden, kam von der Fahrbahn ab und krachte in ein Waldstück. Die beiden Fahrzeuginsassen begaben sich selbstständig ins Unfallkrankenhaus. Ein Alkoholtest bei den beiden Männern verließ positiv. Wer das Auto gelenkt hatte, konnte von der Polizei noch nicht ermittelt werden.