Betrunkener stürzte im Hauptbahnhof unter Zug

03.12.2016, 12:39 Uhr

Der Lokführer konnte den Zug rechtzeitig stoppen. Der Alkoholisierte wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

KLAGENFURT. Enormes Glück hatte gestern Abend ein 37-jähriger Arbeiter aus Spittal am Hauptbahnhof Klagenfurt. Der Mann hatte eine Zigarette am Bahnsteig geraucht und versuchte anschließend auf den sich in Bewegung setzenden Zug aufzuspringen. Der alkoholisierte Mann kam zu Sturz und blieb neben dem Geleis liege. Der Lokführer konnte eine Notbremsung einlegen. Der 37-Jährige erlitt bei dem Zwischenfall leichte Verletzungen und wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.