cookingCatrin: Frisch, fruchtig - die neuen Sommerdrinks

28.08.2016, 17:30 Uhr

Foodbloggerin cookingCatrin mit Rezept-Tipps für Sommerdrinks.

Der Hochsommer ist nun schon vorbei und der Herbst kommt bald. Das heißt aber nicht, dass man ab jetzt nicht mehr in Sommerlaune sein darf - im Gegenteil. Mit erfrischenden und fruchtigen Sommerdrinks kann man sich die für viele schönste Zeit im Jahr noch ein bisschen verlängern. Und außerdem: Oft wird es im "Altweiber-Sommer" nochmal so richtig heiß, da muss eine kühlende Erfrischung her.Foodbloggerin cookingCatrin zeigt ihre Favoriten an sommerlichen Getränken, die jeder ganz einfach nachmachen kann.

Mango-Zitrus-Limonade Zutaten (4 Portionen):

>> 1 reife Mango

>> Saft von 2 Zitronen

>> 6 EL Yo fresh Zitrus-Mix

>> 10-12 Eiswürfel

>> 500 ml Mineralwasser (prickelnd)



Zubereitung:

Die Mango schälen und grob würfeln. Zitronen auspressen. Yo-Sirup, Mango-Stücke und Saft in einen Mixer geben. Alles zu einem feinen Fruchtpüree vermixen. Das Fruchtpüree zur Hälfte in Gläser füllen, mit prickelndem und gut gekühltem Mineralwasser aufgießen. Sofort eiskalt genießen.



Erdbeer-Himbeer-Milch Zutaten (4 Portionen):

>> 200 g Erdbeeren

>> 100 g Himbeeren

>> 400 ml Milch

>> 1 Pkg. Vanillezucker



Zubereitung:

Alle Zutaten mit einem Standmixer gut pürieren, bis eine flüssige Konsistenz erreicht ist.



Ribisel-Sangria Zutaten (für 10-12 Portionen):

>> 2 l Prosecco / alternativ Weißwein

>> 175 ml Vodka (optional)

>> 225 ml Yo Fruchtsirup Rote Ribisel

>> 500 g Eiswürfel

>> 750 ml Mineralwasser

>> 300 g frische Ribisel

>> einige Basilikum-Blätter zum Garnieren



Zubereitung:

Alle Zutaten in einen großen Sangria-Krug oder Dispenser geben und gut miteinander vermischen. Ribisel-Sangria eisgekühlt genießen.





Noch mehr Rezept-Ideen rund um Sommerdrinks gibt es auf www.cookingcatrin.at sowie hier!