Tausende Euro aus Modegeschäft gestohlen

19.01.2017, 07:41 Uhr

Drei unbekannten Tätern gelang es, den Verkäufer abzulenken.

Gestern Nachmittag haben drei bisher unbekannte Täter in einem Bekleidungsgeschäft in Klagenfurt mehrere tausend Euro Bargeld aus der Kasse gestohlen. Die drei verwickelten den Verkäufer des Geschäftes in ein Gespräch. So abgelenkt konnten sie das Geld entwenden.Nach Zeugenaussagen werden die Täter wie folgt beschrieben:Ein Mann, ca. 30 Jahre alt, bekleidet mit blauer Jean, blauer Daunenjacke und Wollhaube.Eine Frau, ca. 30 Jahre alt, korpulent, dunkelbraune längere Haare, bekleidet mit einer Jeans und grüner JackeEine männliche Person, ca. 20 Jahre alt, schlank, bekleidet mit schwarzer Jogginghose, dunkler Lederjacke und brauner Wollhaube.Bei den Personen soll es sich aufgrund ihrer Sprache um Ausländer handeln.