07.12.2016, 19:01 Uhr

Eine Alarmfahndung der Polizei läuft.

WAIDMANNSDORF. Im Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf wurde heute am frühen Abend eine Trafik am Baumbachplatz überfallen - berichtet ORF.at. Es läuft eine Alarmfahndung. Genaueres ist noch nicht bekannt, doch der Täter soll dunkel gekleidet und bewaffnet gewesen sein. Über die Beute und deren Höhe ist ebenfalls noch nichts bekannt.Schon am Vormittag wurde heute eine Bank in Lieserhofen überfallen.