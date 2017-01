YOGAWEEKEND mit HIE KIM

PROGRAMM:SAMSTAG, 22.4.20179:30 - 11:30 YOGAKNIFFE"Warum sieht das bei Ihr nur so leicht aus?” Ist eine Frage die wir uns alle mal in einer Yogastunde gestellt haben. Und genau da liegt das Problem: Wir sehen nur die Oberfläche des Eisberges und nicht die da drunter liegende Ausrichtung. Yogakniffe sind letzten Endes Techniken die uns helfen in herausfordernden Positionen ruhiger zu atmen. Wenn Du Lust hast Haltungen mit Leichtigkeit auszuführen oder bei Komplexen Geschichten auf simple Dinge zu achten, dann bi...st du hier genau richtig.€ 36.- / € 40.-

13:30 - 15:30 INSIDE FLOWIm Fluss der Musik atmen, bewegen und leben! Atmung und Bewegung sind eine Einheit und ein ständiger Begleiter unseres Lebens. Die Musik kann ein Emotionen berührender Taktgeber sein, der dir sanft den Weg weist. In dieser Stunde erwartet dich Yoga in Bewegung und Bewegung mit der Musik. Du kannst dir diese Stunde wie eine Vinyasa Choreographie vorstellen, indem dein Herz angesprochen wird.€ 36.- / € 40.-16:00 - 18:00 STRETCH & RELEASEAnspannung im Kopf hat einen Einfluss auf unseren Körper. Indem wir den Körper richtig schön auseinander ziehen können wir auch unseren Geist ein wenig runter bringen. In dieser Stunde werden wir systematisch unsere größten Muskelgruppen schön in die Länge ziehen und unseren Körper und Geist runterfahren.€ 36.- / € 40.-SONNTAG, 23.4.201710:00 - 12:30 THERAPEUTISCHES YOGA - NACKENUnsere Nackenmuskeln sind wie die Assistenz der Geschäftsführung. Sie tragen viel Verantwortung und kriegen alles ab, was der Kopf entscheidet. Yoga Therapie ist dazu da, deinen Körper wieder in den grünen Bereich zu bringen. Wir bringen Entlastung und Entspannung in die Nackenmuskulatur indem wir an der Ursache arbeiten aber auch mit ganz einfachen Mitteln Länge erzeugen.€ 38.- / € 45.-14:00 - 16:30 KRÄHE UND ANDERE VÖGELEs gibt ganz konkrete Gesetzmäßigkeiten die Vögel zum fliegen bringen. Gleichermaßen gibt es Prinzipien, die dich mit Leichtigkeit in eine Krähenhaltung führen. Es geht hier aber nicht nur um diesen einen Vogel. Auch unterschiedlichste Übergänge (Krähe zu Chaturanga (tiefen Liegestütz)) und andere Vögel (Galavasana und seitliche Krähe) werde in diesem Workshop genau beobachtet und auf Ihre Gesetzmäßigkeiten analysiert. Schlussendlich, werden wir die selben unsichtbaren Prinzipien, immer und immer wieder ausnutzen, um mit ruhiger Atmung und Leichtigkeit in der Luft zu sein.€ 38.- / € 45.-ANMELDUNG BITTE PER MAIL AN:fitundfrei.katrin@gmail.comALLGEMEINE TEILNAHME- & ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:Der Super-Early-Bird gilt mit Anmeldung bis 31.Dezember 2016. Bei Anmeldung nach dem 31.12.2016 gilt der Early-Bird(€ 155.-).Der Early Bird gilt bis zum 10.03.2017.Bei Zahlungseingang nach dem 10.03.2017 ist automatisch der Regulärpreis (€175.-)fällig.ALLE Workshops können auch einzeln gebucht werden!Earlybird bis 10.03.2017!Unbezahlte Workshop Anmeldungen werden ohne weitere Mahnung 21 Tage vor Workshopbeginn gelöscht. Der Anspruch auf Teilnahme erlischt.Die Teilnahme kann bis zum 05. März 2017 ohne Anfallen von Gebühren storniert werden. Danach kann der Workshop bis 07.April gegen eine Gebühr von € 20,– storniert werden.Bei einer Absage nach dem 07. April 2017 erfolgt keine Rückerstattung außer du kannst einen Ersatzteilnehmer nennen.Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung!