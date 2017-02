Vom Klosterneuburger Teenager zur Berühmtheit

15.02.2017, 16:32 Uhr

Erstmals wird vom 28 August bis 1 September 2017 ein Tanz- und Singcamp für 10 bis 15jährige Teenager von "Stars of Tomorrow Educational Services" im Schiefergarten angeboten.



Den Schwerpunkt Tanz wird Bobb Griffith, geboren auf der traumhaft schönen Karibikinsel St. Lucia, übernehmen, während die gebürtigen Engländerinnen Stella und ihre Tochter Florence Arman den musikalischen Teil mit Popsongs und A-Capella Liedern unterrichten.Seit mehreren Jahren bietet Stars of Tomorrow mit ihrer Firmengründerin, Almut Schobesberger, englischsprachige Camps mit Singen und Tanzen in Innsbruck, am Arlberg, in Friedrichshafen/BRD und erstmalig diesen Sommer in Klosterneuburg an. Kooperations-Partnerin Tina Konsel meint:„ Dieses tolle Camp wollen wir unbedingt auch in Klosterneuburg anbieten. Die Kids werden viel Spaß haben und Neues kennenlernen, sowie Freundschaften schließen." Und zum Drüberstreuen gibt es noch einen Make-Up Workshop mit der Visagistin Susanne Janowsky-Winkler, die den jungen Damen erklärt, wie sie mithilfe von Make-Up ihre Natürlichkeit unterstreichen können