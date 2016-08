MIT'N LETZTEN GELD

Das liebe Geld! Man braucht es halt, damit man sich was leisten kann. Gut, Georg Bauernfeind leistet sich auch so einiges. Kommentare, Geschichten und Lieder mit immer wieder überraschenden Bildern. Er nimmt Sehnsüchte aufs Korn, die man angeblich nur mit Geld erfüllen kann und blickt zurück auf seinen eigenen Lebensweg. Als Student, als Weltverbesserer, im Berufsleben und als Kleinkünstler - Geld spielte immer eine Rolle, aber worum ging es wirklich?

Mit humorvollem, menschenfreundlichem Blick nimmt Georg Bauernfeind das Publikum mit in seine Welt. Ein Best-Of-Abend oder anders gesagt: eine gute Investition. An der Gitarre wird Georg Bauernfeind von Bernhard Krinner begleitet, der diesem Abend eine besondere Note verleiht. Pardon, mehrere.Der Künstler Georg Bauernfeind ist seit 20 Jahren auf den Kleinkunstbühnen Österreichs unterwegs. Er spielte zuletzt gemeinsam mit Manfred Linhart das Erfolgskabarett WURSCHT UND WICHTIG (über 130 Auftritte) und präsentierte 2015 das Nachfolgeprojekt DURSCHT UND NÜCHTERN. Mit seiner aktuellen CD Vorsorgelieder und Zukunftsmusik schaffte er es auch in die Wertung der Deutschen Liederbestenliste .Regie bei dem Programm führte Eva Billisich.Anmeldung und weitere Informationen zu dem Abend (7.10.) im Bildungshaus Schloss Großrußbach: http://www.bildungshaus.cc/veranstaltungen/veranst...