WEINVIERTELAKADEMIE 2017

WELCHE REFORM(ATION) BRAUCHT

UNSERE GESELLSCHAFT/KIRCHE HEUTE?

Vor 500 Jahren stand die (europäische) Welt in einer Umbruchsphase. Aufgestaute Emotionen, strenge Regelungen, soziale Missstände sorgten in ganz Europa für zunehmenden Widerstand und Veränderungsbestrebungen. Durch den sogenannten Anschlag der 95 Thesen in Wittenberg hat Martin Luther diese Energien gebündelt. Die Folge waren religiöse Erneuerungsbewegungen, die rasch auch zu einem politischen Wandel führten, der die Welt verändert hat.

Auch heute befinden wir uns mitten in einer Zeit, in der „alte“ Regelungen nicht mehr tragfähig sind und Unzufriedenheit, Zukunftsängste …. in der Bevölkerung Österreichs zunehmen. Damit stellt sich für uns die Frage, welche Veränderungen brauchen wir in unserer Gesellschaft, damit das Leben auch in Zukunft für jede/n lebenswert ist.

Bei der 28. Weinviertelakademie wird Mag. Michael Chalupka von der evangelischen Diakonie Österreich dieser Frage nachgehen.

Nach dem Impulsreferat und einer Zeit der Begegnung in der Pause gibt es eine Podiumsdiskussion mit dem Referenten, mit Weihbischof Stephan Turnovszky und zusätzlichen Persönlichkeiten wie Pastoralamtsleiterin Dr.in Veronika Prüller-Jagenteufel und Publikumsbeteiligung. Informationsstände der Gliederungen der katholischen Aktion im Foyer! Abschluss mit einem ökumenischen Gebet.

Begrüßung Bischofsvikar Weihbischof Stephan Turnovszky und KA-Nord Vorsitzende Barbara Müller

Referent Pfarrer Mag. Michael Chalupka, Direktor der Diakonie Österreich

Moderation der

Podiumsdiskussion

Chefredakteur Mag. Michael Ausserer, der Sonntag

Musikalische Umrahmung

„St. Heinz und Band / Liedermacher Diakon Heinz Stadlbacher“

Kein Teilnahmebeitrag!

Freie Spende erbeten!

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung per Telefon oder E-Mail bis 20.3.2017!

Eine Veranstaltung der KA im Vikariat Nord - regelmäßig seit 1988 in Großrußbach!

Getragen von: kfb, KMB, KAB, KJ, KJS, Bildungshaus Schloss Großrußbach, Katholisches Bildungswerk Wien und „der Sonntag“ - die Kirchenzeitung der Erzdiözese Wien.