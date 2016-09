3. Weihnachtsmarkt für Herrl/Frauerl & Hund

Weihnachtsmarkt für Herrl/Frauerl & HundBereits zum dritten Mal, heuer am 27.11. von 10 bis 18 Uhr, findet ein spezieller Weihnachtsmarkt für Herrl/Frauerl & Hund statt.Im beheizten Feuerwehrhaus 2011 Senning erwarten Sie in lockerer, stressfreier Atmosphäre Köstlichkeiten und Brauchbares für alle kleinen und großen Zwei- und Vierbeiner."Besonderen Wert haben wir auch in diesem Jahr wieder auf möglichst unterschiedliche, kreative Aussteller gelegt - viele Artikel sind handgefertigt, auch auf individuelle Wünsche kann rechtzeitig für Weihnachten noch eingegangen werden.

Und: Wer Lose für die Tombola kauft bzw. gerne Punsch oder Glühwein trinkt, tut damit Gutes. Denn wie schon in den vergangenen Jahren wird auch heuer wieder der Reinerlös gespendet.Dieses Jahr steht bei uns das Thema "Tier" im Vordergrund und daher wollen wir Tierschutzorganisation, wie z.B. die Wiener Wildtierhilfe, damit unterstützen." erzählen Sandra Wagner und Nadine Stanzer, die Veranstalterinnen.