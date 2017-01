Die Tradition lebt beim SV Rehberg

30.01.2017, 12:29 Uhr

Der 54. Sportlerball des SV Cardea Rehberg fand heuer zum 1. Mal in einer neuen Location, dem Gasthof Walzer in Gneixendorf, statt. Das Lokal mit ihren neuen, medial vielgelobten Pächtern Cristina und Alexander Lintner, soll - so Rehberg-Obmann Punzet - auch künftig der Veranstaltungsort für den Traditionsverein sein.

„Es war Zeit für einen neuen Ort. Ein junges, frisches Motto soll neue Zielgruppen ansprechen und Stammgäste bewahren", so Punzet, "hierher kommen erstmals unsere Fans aus der Gneixendorfer Gegend und anderen Teilen von Krems."

Die lange Liste verletzter Stammspieler 2016 setzte sich beim heurigen Sportlerball fort: So fielen sowohl Vereinspräsident Albert Kisling als auch ‚Sprachrohr‘ und Stimmungsmacher Ernst Schicklgruber krankheitsbedingt aus. Wieder dabei die von der Grippe gesundete Stadträtin Eva Hollerer mit Ehemann Josef Sattler sowie Krems-Bürgermeister Reinhard Resch mit Gattin Erika als Ehrengäste. Unter den etwas mehr als 110 Besuchern fanden sich Vertreter der Vereinssponsoren - u.a. Jürgen Kreitner (Injoy Krems) und Christian Hentschl (Autohaus) - sowie Stadtrat Josef Bauer und Winzer Franz Ilkerl mit Gattinnen.Im Mittelpunkt stand die Präsentation des gelungenen Klubweins 2016 'Panther' (nach Weinpaten und Tormannlegende Michael Konsel benannt) von Herbert Gartler gemeinsam mit Reinhard Resch, Paul Punzet und dem Winzerkollegen Franz Ilkerl.Trainer Christian Karl zeigte sich nachdenklich aber nicht hoffnungslos. „Die vielen Verletzten haben uns das Leben nicht gerade erleichtert, dazu kommen einige körperliche Defizite bei einigen Spielern, vor allem im muskulären Bereich. Wir haben dafür ein Spezialtraining entwickelt, mit dem wir der Sache Herr werden. Das wird sich bald bei den Leistungen bemerkbar machen“, gibt sich Karl optimistisch.Tormann Hans Peter Pressler erzählte mir von seinem Projekt ‚Special Needs‘, bei dem 15 - 20 geistig bzw. körperlich eingeschränkte junge Menschen als Fußballmannschaft aufgebaut werden. Pressler: „Wir haben in erster Linie Finanzierungsbedarf, kämpfen noch immer darum, Sponsoren an Land zu ziehen, um Basics wie Dressen, Schuhe aber auch Infrastruktur finanzieren zu können. SV Rehberg bietet zwar den fußballerischen Rahmen, alles andere liegt bei uns Inititiatoren. Das Ziel lautet, für die jungen Menschen Kameradschaft, Teamgeist sowie Sport fühl- und praktizierbar zu machen.“Obmann Paul Punzet, kämpferisch optimistisch: „MIt Christian Karl als Trainer werden wir weiterhin auf Legionäre verzichten, die eigenen Spieler so gut aufbauen, dass sie in unseren Mannschaften eine wichtige Rolle spielen können. Dabei unterstützt der Verein alle seine Trainer bedingungslos - auch, wenn uns die Tabelle einmal nicht ganz vorne zeigt.“Resüme: Ein gelungener Ball in neuem Ambiente mit durchaus guter Stimmung. Sowohl die sportlichen als auch strukturellen Bewegungen der letzten Monate scheinen allerdings Spuren an den SV Rehberg-Verantwortlichen, Spielern und Fans hinterlassen zu haben. Es ist dem Verein allerdings zuzutrauen, dass es bald wieder erfolgreichere Zeiten gibt.