Sonnenenergie macht Schule in Mautern

27.09.2016, 09:42 Uhr

Stellen Sie sich vor, Sie würden relativ risikolos Geld in eine sinnvolle Sache investieren und dieses schrittweise inklusive Zinsen zurückbekommen.

Mautern-Bürgermeister Heinrich Brustbauer nützte die Möglichkeit der Bürgerbeiteiligung, um der Neuen Mittelschule Mautern eine moderne und umweltfreundliche Energieversorgung zu ermöglichen.Der Energiebeauftragte Martin Hofbauer ist mit der Idee an mich herangetreten, im Zuge einer Bürgerinformationsveranstaltung im Juni haben wir dann das Projekt präsentiert und sofort 104 Solarpanele verkauft. Die Bürger borgen uns das Geld für zehn Jahre, bekommen dieses laufend inklusive 2 Prozent Zinsen zurück. Erst nach diesem Zeitraum geht die Anlage in Schuleigentum über. Heinrich Brustbauer: "Die Neue Mittelschule wurde deshalb als Gebäude für diese Maßnahme gewählt, weil sie vor einigen Jahren zwecks Herabsetzung der Heizkosten thermisch saniert wurde. Der Umstieg auf Photovoltaik war der nächste logische Schritt. Dazu kommen Vorbildwirkung und pädagogischer Effekt für die Schüler in puncto erneuerbare Energie. Positiv: Wir können nunmehr den Strombedarf der Schule zu 100% abdecken. Nachdem die Bürgerbeteiligung, sprich Finanzierung, so großartig funktioniert hat, war es möglich, die Installation der Panelen über die Sommerferien zu erledigen. Heute gehen wir in Betrieb.“

Infos

Für die Stromversorgung der Schule mittels Photovoltaik wurden 104 Sonnemodule mit einer Gesamtinvestitionssumme von 60.000 Euro mittels Bürgerbeteiligung angekauft und im heurigen Sommer auf dem Dach der Neuen Mittelschule angebracht. Ausführende Firmen waren Lüftung Schmid GmbH (Rohrendorf) und SLA GmbH (Mautern) beauftragt. Allfällige Überschüsse aus der Strom-Produktion mittels Solarenergie werden mit der EVN in Form von Gutschriften gegenverrechnet.