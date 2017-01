Gebäudebrand in Oberlangkampfen forderte mehrere Feuerwehren

09.01.2017, 14:48 Uhr

Mehrere Atemschutztrupps nahmen die aufwendigen Löscharbeiten unter der Dachhaut vor, wozu einige Bereiche geöffnet werden mussten. Die nachalarmierte FF Unterlangkampfen unterstützte die Löscharbeiten. Mehrere Stunden waren die Feuerwehren mit rund 60 Einsatzkräften beschäftigt, in der Nacht übernahm eine Brandwache die Obhut. Diese konnte einige erneut aufglosende Stellen ablöschen.

Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden, wobei besonders die Gebäudeseite am Carport und das Obergeschoß in Mitleidenschaft gezogen wurden, verletzt wurde niemand. Vermutlich war ein Defekt der im Carport gelagerten Schneefräse für die Brandentstehung verantwortlich.