Wechsel im Betriebsrat Bodner !

19.01.2017, 17:16 Uhr

Unser langjähriger, 30 Jahre im Unternehmen und 25 Jahre Vorsitzender des Betriebsrates, Ernst Schwabegger ist mit 01 Jänner aus der Firma ausgetreten. Und hat das für Bauarbeiter mögliche Überbrückungsmodel in Anspruch genommen.Sein Nachfolger, Brunnner Josef ist verheiratet, hat drei Kinder und ist seit 1999 im Unternehmen Ing. Hans Bodner als Kfz-Techniker, seit 2002 im Betriebsrat und seit 2014 seit der letzten BR-Wahl sein stv. und Nachfolger. Hat die ABC Ausbildung der Gewerkschaft Bau/ Holz absolviert und die 2 jährige Gewerkschaftsschule in Kufstein. Auch hat er einiges an Ausbildung bei der Ak und Gewerkschaft und BFI und auch WIFI hinter sich.

Nach der Begrüßung der Betriebsräte durch Gewerkschaftssekretär Plieger Markus wurde rasch zu Wahl geschritten. Die Anwesenden Betriebsräte wählten einstimmig Brunner Josef zum Vorsitzenden. Durch diese Veränderung mußte nun auch ein neuer Schriftführer gewählt werden. Christoph Plattner wurde einstimmig zum Schriftführer gewählt.Brunner Josef übernahm den Vorsitz und bedankte sich für das ausgesprochene Vertrauen, und hofft mit allen Betriebsräten gut zusammen zu arbeiten. "Ich werde vermehrt bei den Mitarbeitern auf den Baustellen sein und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit mit der Firmenleitung"Er gab einen kurzen Überblick über die Zukunft des Betriebsrates wie er sich es vorstellt. Auch werden vermehrt Sprechtage in den Filialen draußen stattfinden. Und beendete die Konstituierung in Kirchberg.