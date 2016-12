Berufliche Integration: Förderung für 155 beeinträchtigte Menschen

13.12.2016, 14:04 Uhr

Jobchancen für Menschen mit Beeinträchtigung bei ABC forcieren

Personalkostenförderung erhöht

Das Unternehmen ABC Service & Produktions GmbH befindet sich seit 1080 im Osten Klagenfurts. Das Besondere an dem Unternehmen ist, dass 155 der 193 Mitarbeiter Menschen mit Beeinträchtigung sind. Der Betrieb ist im Bereich des Sondermaschinenbaus und seit 2015 im Textil Bereich tätig.Mit einer Personalkostenförderung von 1,29 Millionen Euro unterstützt das Land Kärnten die ABC GmbH. Rückwirkend für das letzte Jahr, wurde bei der heutigen Regierungssitzung eine Erhöhung um vier Prozent auf 1,34 Millionen Euro gewährt. Der Beschluss fällt auf das 10-Jahr-Jubiläum der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.

Berufliche Integration

„Es ist wunderbar, wenn beeinträchtigte Menschen am Arbeitsmarkt Fuß fassen können. Es muss unser Anliegen sein, diese Form der Integration weiter zu unterstützen. Genau das sieht auch der Landesetappenplan vor: Arbeit statt Taschengeld. Mit der Eingliederung in den Arbeitsmarkt, mit der Übernahme von Aufgaben steigt nicht zuletzt das Selbstwertgefühl. Das ist ein Aspekt, der für den Einzelnen oft unbezahlbar ist“, so Sozialreferentin Beate Prettner.