Lieber Leonie statt Jamie-Lee - Das sind die beliebtesten Babynamen Niederösterreichs

03.01.2017, 16:12 Uhr

Die Tendenz ist klar: Niederösterreichs Eltern sind wenig experimentierfreudig, sondern mögen es klassisch. Zumindest, was die Namen ihrer Kinder angeht.

Keine Experimente

Jedes Elternpaar kennt den Kampf: Welchen Namen gebe ich meinem Kind?Die Bezirksblätter haben sich, in Kooperation mit babygalerie.at , die häufigsten Babynamen Niederösterreichs im Jahr 2016 angesehen und diese für euch zusammengefasst.Eines ist sicher: Experimentelle, "denglische" Namen bleiben weiterhin die Ausnahme. Auffallende Kreationen sucht man vergeblich, dafür greifen Eltern weiterhin gerne auf klassische Namen zurück, die ihren Ursprung im Christentum haben.

Wann feiert Tobias seinen Namenstag und was bedeutet eigentlich Leonie?

In unserer Info-Grafik kannst du dir die beliebtesten Namen 2016 in Niederösterreich ansehen. Du willst wissen wie oft ein Name 2016 gewählt wurde, wann er Namenstag hat und was er eigentlich bedeutet? Kein Problem, einfach mit der Maus zum jeweiligen Namen fahren und schon werden dir alle Informationen angezeigt.

Baby Namez

