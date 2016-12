Das Frühjahrsprogramm 2017 der Volkshochschule OÖ ist da

28.12.2016, 00:00 Uhr

Mit viel Schwung ins neue Jahr!

Wählen Sie aus den fast 4000 Kursen und Veranstaltungen der Volkshochschule Oberösterreich eine Freizeitgestaltung nach Ihrem Geschmack!Das Angebot der Volkshochschule Oberösterreich richtet sich an alle Altersgruppen und bietet für nahezu jedes Interesse eine geeignete Veranstaltung in Ihrer Nähe.Neben den bewährten Lieblingskursen in den Bereichen Sprachen, Gesundheit und Bewegung finden Sie auch besondere Angebote wie z.B. ein Workshop „Meerjungfrauenschwimmen“, ein Sprachkurs in Schottland, mehrere Knopfmacherworkshops, Feuerlauf, Husky-Erlebnistage, ein Steinzeitfotoshooting und vieles mehr.

"On Tour mit Ihrer VHS"

Besondere, spannende Ausflugstipps und Wochenendseminare in ganz Oberösterreich haben wir wieder in der Broschüre „On Tour mit Ihrer VHS“ für Sie aufbereitet. Diese (sowie alle Regionalprogramme) können Sie entweder selbst unterdownloaden oder unter service@vhsooe.at in gedruckter Version anfordern. - Wir schicken sie Ihnen gerne zu!Eine Vielzahl an Ermäßigungen und Fördermöglichkeiten können beim Kursbesuch genutzt werden (AK Leistungskartenermäßigung, AK Bildungsbonus, Ermäßigungen für Familien, Bildungskonto des Landes OÖ). Die 12 Regionalprogramme werden auch heuer wieder an alle Haushalte in Oberösterreich außerhalb der Landeshauptstadt versendet.Das gesamte Angebot, sowie Infos und Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage: www.vhsooe.at. Lassen Sie sich begeistern!