Sinkende Arbeitslosenquote in Oberösterreich

04.10.2016, 08:34 Uhr

Die Arbeitslosenquote beträgt im September in Oberösterreich 5,4 Prozent, das bedeutet einen Rückgang um -0,1 Prozentpunkte zum Vorjahresmonat.

Unser Bundesland ist wieder auf Rang zwei hinter Salzburg (4,9 Prozent) aufgerückt und hat sich damit um zwei Plätze verbessert. Österreichweit beträgt die Arbeitslosenquote 8,2 Prozent. Ende September 2016 gab es in Oberösterreich 37.310 vorgemerkte Arbeitslose. Gegenüber dem Vorjahresmonat bedeutet das einen Anstieg von 305 Arbeitslosen (+0,8 Prozent). Österreichweit gab es eine Zunahme von 1.027 Arbeitslose (+0,3 Prozent).

Zahl der arbeitslosen Jugendlichen verringert sich weiter

Deutliches Plus bei offenen Stellen in Oberösterreich

Deutlicher Anstieg der Zahl der Beschäftigten in OÖ

„Auch wenn es bei der Arbeitslosenquote in Oberösterreich einen geringfügigen Rückgang gegeben hat und sich Oberösterreich wieder auf Platz zwei im Bundesländervergleich verbessern konnte, bleibt die aktive Arbeitsmarktpolitik weiterhin eine vordringliche Aufgabe der Landespolitik. Ein besonderer Schwerpunkt der Maßnahmen im Rahmen des ‚Paktes für Arbeit und Qualifizierung 2016‘ liegt bei älteren Arbeitslosen, da es hier nach wie vor deutliche Steigerungen gibt“, so Landeshauptmann Josef Pühringer und Wirtschafts-Landesrat Michael Strugl.Für Unterstützungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für ältere Arbeitnehmer werden heuer im Rahmen des Paktes für Arbeit und Qualifizierung 44,4 Millionen Euro aufgewendet. Davon werden laut Michael Strugl mehr als 4.000 Personen profitieren.Insgesamt werden im Rahmen des ‚Paktes für Arbeit und Qualifizierung 2016‘ 251,8 Millionen Euro für Qualifizierungs-Maßnahmen aufgewendet.Die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen verringerte sich auch im September (-538 Personen, -8,4 %). Die Arbeitslosigkeit bei den über 50-Jährigen ist hingegen erneut auf insgesamt 10.244 Personen gestiegen. Das bedeutet ein Plus von 10,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.Im September gab es in Oberösterreich 12.772 gemeldete offene Stellen. Gegenüber dem Vorjahresmonat bedeutet das eine deutliche Steigerung von 45,6 Prozent.In Oberösterreich waren Ende September 2016 649.000 Personen als unselbstständig beschäftigt gemeldet. Das bedeutet einen Anstieg von 9.849 Personen (+1,54 %). Österreichweit gab es gegenüber dem Vorjahresmonat eine Zunahme von 50.612 unselbstständig Beschäftigte (+1,41 %).