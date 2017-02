Die romantischsten Wiener Restaurants zum Valentinstag

14.02.2017, 07:30 Uhr

Liebe geht am Valentinstag ja bekanntlich durch den Magen. Köstliche Speisen, guter Wein und ein nettes Ambiente sorgen für einen romantischen Abend zu zweit.

Das Buxbaum

WIEN. Am Valentinstag steht ein romantisches Dinner an. Panik macht sich breit: Wohin die Liebste oder den Liebsten ausführen? Wo passt die Atmosphäre und schmeckt das Essen? Die folgenden Restaurants sind ein Garant für einen gelungenen romantischen Abend.Das Restaurant Buxbaum befindet sich in einem der schönsten Innenhöfe Wiens – dem Heiligenkreuzerhof. Serviert wird wienerische Küche mit dem gewissen Etwas, wie etwa rosa Lammkrone, Adlerfischceviche oder Crème brulée vom grünen Tee. Das Res-taurant teilt sich in drei Räume auf, das Ambiente ist entspannt elegant.1., Grashofgasse 3, Mo. bis Sa. 11.30 bis 23 Uhr.

Shanghai Tan

Klee am Hanslteich

Skopik & Lohn

Schreiners Gastwirtschaft

Motto am Fluss

Hollerei

Gedämpftes Licht, kuschelige Separees, Kerzenschein und eigene Valentinsmenüs – mehr Romantik geht nicht. Wer sich etwas Besonderes gönnen möchte, bestellt das "Valentinsmenü Deluxe" mit Champagner, Hummercremesuppe, Trüffelgyoza, Surf & Turf und zum Finale ein Shanghai-Tan-Surprise.6., Gumpendorfer Straße 9, Mo. bis Sa. 18 bis 1 UhrObwohl nur wenige Minuten vom Zentrum entfernt, ist man im Klee mitten in der Natur und kann dem Alltag entfliehen. Das österreichische Restaurant mit mediterranem Einschlag lockt mit gehobener Küche und einem fantastischen Ausblick auf den Hanslteich.17., Amundsenstraße 10, Mo. bis So. 11 bis 23 UhrWer für sein romantisches Abendessen ein modernes Ambiente bevorzugt, dem sei das Skopik & Lohn empfohlen. Gemütliche Tische, fantastische Küche, bombastische Weinkarte.2., Leopoldsgasse 17, Di. bis Sa. 18 bis 1 UhrDie Speisekarte ist klein, fein und regional saisonal. Die Stimmung familiär und sehr gemütlich. Und wer müde ist und die Heimreise nicht antreten möchte, hat vielleicht Chancen auf ein freies Zimmer, denn die bietet das Schreiners auch.7., Westbahnstraße 42, Di. bis Fr. 17.30 bis 24 UhrWer sich für das Motto am Fluss entscheidet, der bekommt direkt am Donaukanal Haubenküche bei Kerzenschein serviert. Der Blick auf den Fluss mit den glitzernden Reflexionen der Lichter rundet das romantische Ambiente ab.1., Franz-Josefs-Kai 2, Mo. bis So. 11.30 bis 14.30 Uhr sowie 18 bis 2 UhrFür fleischlose Romantik-Dinner sorgt das vegetarische Restaurant in Rudolfsheim-Fünfhaus. Am 14. Februar wird ein exklusives Valentinsmenü mit aphrodisierender Wirkung serviert. Damen erhalten einen Valentinsgruß.15., Hollergasse 9, Mo. bis Sa. 11.30 bis 23 Uhr, So. 11.30 bis 15 Uhr