Kunstraum: "Zu Wasser und zu Lande"

Pettneu: Kunstraum Pettneu |

PETTNEU. Eröffnung der Ausstellung „ZU WASSER UND ZU LANDE“ – Bilder und Skulpturen – von SABINE KELLNER und ANGELIKA EHART am Freitag, 09. September 2016, um 19 Uhr im Kunstraum Pettneu. CELLOVOICE – Lucia Müller und Gerlinde Singer – gestalten die Vernissage musikalisch. Oswald Perktold stellt die Künstlerinnen vor. Die Ausstellung ist bis zum 09. Oktober 2016 jeweils DO und SA von 17 bis 20 Uhr, am SO von 15 bis 17 Uhr zu besichtigen. Bei Bedarf auch zu anderen Zeiten unter Tel. 0676 511 7383.