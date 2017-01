Oberländer Sängerrunde Zams mit neuem Obmann

20.01.2017, 23:54 Uhr

Zu fast 50 Proben und Ausrückungen waren die Sänger im abgelaufenen Vereinsjahr zusammengekommen. Hans-Peter Pauli hatte die Obmanntätigkeit seit 2012 ausgeübt und legte sie aus zeitlichen Gründen zurück. "Ein großes Anliegen ist es, dass wir junge Sänger finden, die mit uns mitsingen", so Pauli, der auch die gute Kameradschaft lobte. 32 aktive Mitglieder zählt der Chor derzeit. Nachwuchsprobleme gebe es bei vielen Männerchören, erklärte auch Manfred Duringer, Präsident vom Tiroler Sängerbund. Tirolweit gibt es 486 Chöre mit über 11.000 Mitgliedern. "Wir arbeiten daran, die Chöre noch besser zu unterstützen", betonte Duringer, der auch auf Subventionsmöglichkeiten hinwies.Bei den Neuwahlen wurde Otmar Kröll zum Obmann und Werner Hauser zu seinem Stellvertreter sowie alle weiteren Ausschussmitglieder einstimmig gewählt.Chorleiter Rolf Schiel, der vorübergehend die Chorleitertätigkeit übernommen hatte, wurde in seiner Funktion ebenfalls bestätigt. "Wir hoffen, dass du weitermachst, bis wir jemanden finden", dankte auch Sängerrunde-Präsident Erwin Bouvier."Eines unserer Ziele ist es, dass wir im näheren Oberland wieder öfters mit anspruchsvollem Volksliedgut auftreten", so der neue Obmann Otmar Kröll. Genaue Vorstellungen werden gemeinsam in den nächsten Wochen festgelegt.Bei den Ehrungen wurden Hermann Kuen und Hans-Peter Pauli für 10-jährige Mitgliedschaft und Gustav Stenico sowie Josef Jäger für 25-jährige Mitgliedschaft von der Sängerrunde ausgezeichnet. Das Ehrenzeichen in Silber vom Tiroler Sängerbund für 20-jährige Mitgliedschaft erhielten Eugen Ladner, Ernst Markl und Werner Markl. Seit 30 Jahren ist Helmut Moser beim Sängerbund, dafür gibt es das Ehrenzeichen in Gold. Richard Wagner wurde mit dem großen Ehrenzeichen in Gold mit Kranz für 40 Jahre Treue ausgezeichnet.Gruß- und Dankesworte gab es auch von Vbgm. Josef Reheis und Pfarrer Herbert Traxl.