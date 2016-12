Burgklänge im Advent

Adventsingen mit Basar auf der Burg Berneck



Klangwelle Kauns veranstaltet am Samstag den 17. Dezember 2016

von 16:30 - 21:00 Uhr auf der Burg Berneck in Kauns ein Adventsingen mit Basar.



Es sind alle herzlich eingeladen sich auf die Adventszeit einstimmen zu lassen.

Mit diversen Chören und Bläsergruppen bei Glühwein, Punsch und Kastanien verzaubert Dich die Burg in vorweihnachtliche Stimmung.



Mitwirkende:

* Klangwelle Kauns

* Kirchenchor Kauns

* d'Adventler

* XANG6521

* Jungmusiker MK Kauns

* VS Kinder Kauns

* Ensemble LMS Landeck

* Zirkbendeko Erika und Tamara, Pfunds

* Vernissage Amalia Kiechler und Jana Huter



Klangwelle Kauns freut sich auf DICH!