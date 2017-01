Gesundheit im Zentrum: Vortrag zum Thema "Adipositas"

Zams: St. Vinzenz Bildungszentrum für Gesundheitsberufe |

Im Rahmen der Vortragsreihe "Gesundheit im Zentrum" steht am Donnerstag, dem 12. Jänner, um 19 Uhr das Thema "Adipositas" im Mittelpunkt.

Interessierte und Betroffene sind zum Vortrag "Adipositas – mehr als nur Übergewicht" und zur anschließenden Gesprächsrunde herzlich eingeladen.

Referenten: Prim. Univ.-Doz. Dr. Peter Sandbichler (KH Zams) und DGKP Lena Pfurtscheller (St. Vinzenz-Bildungszentrum).

Veranstaltungsort: St. Vinzenz-Bildungszentrum für Gesundheitsberufe in Zams (Nikolaus-Tolentin-Schuler-Weg 2). Der Eintritt ist frei.

Um Anmeldung unter Tel. 05442-6001235, per E-Mail an biz@krankenhaus-zams.at oder online unter www.khzams.at (Veranstaltungen) wird gebeten.