116. SCA Clubmeisterschaft in Lech am Arlberg

08.02.2017, 11:40 Uhr

Die Strecke am Hinterwies bot für mehr als 80 Teilnehmer perfekte Verhältnisse.Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an die Bergbahnen Lech und den freiwilligen Helfern des Ski-Club Arlberg für Ihren Einsatz. Daniela Ess aus St. Anton sicherte sich bei den Damen den Clubmeistertitel 2017. Schnellster Herr an diesem Tag und somit Clubmeister 2017 ist Pierre Egger. Die Sieger und natürlich alle Teilnehmer wurden bei der anschließenden Siegerehrung auf der Rudalpe gebührend gefeiert.