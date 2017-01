Bezirks-Freestylekader feiert Erfolge beim QPark Landescup

10.01.2017, 09:10 Uhr

Neben den alpinen Läufern startete auch der Bezirks-Freestylekader am 7. Jänner mit dem ersten Stop der QPark-Tour samt integriertem Landescup in den Rennwinter und konnte dabei gleich voll abräumen. In den Klassen „Girls“ und „Rookies“ sicherten sich die Bezirksfreestyler gleich alle drei Stockerlplätze.

BEZIRK LANDECK/SCHÖNEBEN. „Die Bedingungen waren nicht einfach – es galt gefühlten Minus 25 Grad standzuhalten“, resümierte Trainer Christoph Giggo Wolf diesen ersten Renneinsatz der Bezirks-Freestyler. Doch, getreu dem Motto „Augen zu und durch“ gelang es den Teilnehmern, sich von der Konkurrenz abzuheben. Bei den Girls ging der Sieg an Mona Falkner (SC Kaunertal), Zweite wurde Tamara Schmid (SC Kappl) vor der Drittplatzierten Selina Jäger (SC Kappl). Bei den „Rookies“ siegte Felix Alber-Strolz (SC Arlberg) vor Manuel Sailer (SC Kappl) und Nico Egger (SC Ischgl). „Bei den Mädels- und Jugendklassen konnten unsere Bezirksteilnehmer alle Kategorien gewinnen“, freute sich Trainer Christoph Giggo Wolf. Und dies, obwohl der Kader quasi neu zusammengesetzt wurde.Der Grund ist, dass im Vorjahr beinahe alle Läufer den Aufstieg in den Landeskader schafften, daher: „Wir sind ein relativ junges Team – ca. zehn Läufer schafften diesen Aufstieg in den Landeskader“, so Wolf. Erfolge verbuchten aber auch ehemalige Bezirkskader-Läufer wie Manuel Pleifer (SK Nauders), der jetzt für den Landeskader startet und zwei Wertungen gewinnen konnte, ebenso erfolgreich war Peter Tschallener (SC Ried), auch ein ehemaliger Bezirks-Kaderläufer. „Streng genommen könnten man sagen, dass unsere Bezirkseilnehmer alle drei Klassen abgeräumt haben – lediglich der dritte Platz bei den Männern erging nicht an uns“, freut sich Wolf über den erfolgreichen Freestyle-Nachwuchs.

Vier beim ÖSV

Weitere Termine

Vier Freestyler des Bezirks Landeck haben sich aktuell ÖSV-Plätze gesichert, dies sind das „Zugpferd“ Lara Wolf, Marco Ladner, Andy Gohl und Max Mall. „Von den insgesamt 13 Landescup-Athleten stammen neun aus dem Bezirk Landeck“, resümiert Trainer Wolf und blickt auf ein erfolgreiches Sommertraining zurück, welches den Erfolgen des ersten Bewerbs vorausgegangen ist: „Wir haben uns sehr gut auf die Contest-Saison vorbereitet – für diese ausgezeichneten Trainingsmöglichkeiten möchten wir uns besonders bei den Silvretta Seilbahn AG und den Kaunertaler Gletscherbahnen als auch bei unserem Förderverein SZL bedanken“ und „Das intensive Sommer-Konditionstraining mit Stefan Bachler und Laura Monz war auch für uns Freestyler perfekt“, so Wolf.Beim Stop der QPark-Tour in Schöneben war der erste Landescup der Wintersaison integriert – insgesamt stehen in diesem Rennwinter vier Landescups an, die QPark-Tour besteht aus insgesamt acht Stops. Das nächste Landescup-Rennen findet am 14. Jänner in Mayrhofen im Zillertal statt, am 18. Februar in Kitzbühel und am 25. Februar auf der Axamer Lizum – hier wird zeitgleich die Tiroler Meisterschaft ausgetragen. Vom 19. bis 22. Jänner stehen in St. Anton am Arlberg Europacups auf dem Programm.