Galtür: Girlpower bei SSAC Lawinencamp

Lawinencamps nur für Ladies: In Galtür gibt es am 25./26. März 2017 noch freie Plätze

GALTÜR. Ladies bewegen sich genauso gut abseits präparierter Pisten, sind meistens weniger risikofreudig dafür aber gefahrenbewusster. Deshalb geht SAAC bei speziellen Girlpower Camps besonders auf die Damen ein und stattet sie mit fundiertem Wissen aus, um am Berg eigene Entscheidungen treffen zu können. Drei von insgesamt nur 20 staatlich geprüften Berg- und Skiführerinnen in Österreich gehören zum SAAC-Team. Petra, Martina und Christine begleiten als Profis die Damen-Gruppen am Berg und ins Gelände und stehen für alle Fragen rund um das Thema Lawinen und alpine Risiken Rede und Antwort. Die Teilnehmerinnen müssen keinesfalls Freeride Pros sein, um mitmachen zu können. Gutes Können auf Ski oder Snowboard reicht für die ersten Abstecher in den Powder. Die Tipps und Tricks für unfallfreies Vergnügen sowie die Leih-Notfallausrüstung kommen von den SAAC-Bergführerinnen.

3 Termine nur für die Damen reserviert – Plätze für Frauen in Galtür noch freiDa die kostenlosen, zweitägigen Basic Camp immer schnell ausgebucht sind, hat SAAC heuer drei Termine rein für Frauen reserviert. Einer davon hat im Dezember in Hochfügen stattgefunden, einer im Jänner am Füssener Jöchle. Am 25./26. März steht jetzt nochmals ein SAAC Girlpower-Termin in Galtür an. Und die gute Nachricht. Es gibt noch ein paar freie Plätze. Deshalb schnell online anmelden und mit dabei sein.SAAC GIRLPOWER Camp in Galtür 25.03.17 - 26.03.17Theorie: 25.03.2017, 16.00 bis ca. 19.00 Uhr, "Alpinarium" in GaltürPraxis: 26.03.2017, 08.45 bis ca. 15.30 Uhr, Treffpunkt: 08.45 Uhr Parkplatz Birkhahnbahn Galtür/WirlMitzubringen: Ski- oder Snowboardausrüstung, Rucksack, wer hat: LVS-Gerät, Schaufel, Sonde. Die Notfallausrüstung kann aber auch kostenlos vor Ort ausgeliehen werden.Teilnahme kostenlos, Liftticket für den Praxistag: EUR 22,-Infos und Anmeldung: www.saac.at