Oberland Tourencup 2017: FENDELS

2017 wird zum ersten Mal derveranstaltet. Durch die Kooperation der einzelnen Vereinen aus Zams, Fendels und Nauders ist es möglich mit einer Kombiwertung etwas Neues im Oberland aufzuzeigen.Der erste Stopp findet am kommendenin Fendels statt. Das zweite Aufgebot mit den meisten Höhenmetern wird am Venet am SO, 26. März 2017 ausgetragen. Der letzte Halt ist in Nauders und somit das Finale – SA, 18. März 2017.

Durch diewerden alle 3 Rennen auf eine Ebene gebracht. Die 30 Bestzeiten von jedem Rennen werden mit Punktesystem beim Finale gewertet. Es gelten die Bestzeiten – NICHT der Mittelwert (Damen und Herren Skiwertung).Startgeld giltet nur bei sofortiger Anmeldung für alle 3 Rennen, ansonsten gilt der normale Startpreis zu zahlen. Teilnehmergeschenk ab 2 Rennen ist ein Dynafit Stirnband.Ein Teilbetrag kommt einen sozialen Zwecke zugute!DO, 26. JANUAR 2017Start 19.30 Uhr - Hammerlift Talstation auf die Sattelklause | 650 HMwww.sv-ried.com | +43 664 185 19 83SO, 26. FEBRUAR 2017Start 10 Uhr - Talstation Rifenalbahn auf den Krahberg | 1250 HMtourencup@outlook.comSA, 18. MÄRZ 2017Start 19.30 Uhr - Talstation Bergkastel auf die Goldseehütte | 500 HMwww.bergsüchtig.at | +43 650 242 8555