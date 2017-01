Rieder Rodler top in form

10.01.2017, 14:39 Uhr

Perfekter Saisonstart für Achenrainer und Co

Ried. Der erst 16-jährige Fabian Achenrainer vom SV Ried holte sich beim ersten Juniorenweltcuprennen in Obdach den Sieg im Einzel sowie im Doppel mit seinem Sautener Partner Miguel Brugger. Beim zweiten Juniorenweltcuprennen in Latzfons hießen die Sieger im Doppel ebenfalls Achenrainer/Brugger und im Einsitzer erreichte Achenrainer den 4. Rang.Auch die anderen jungen Nachwuchsläufer vom SV Ried starteten ausgezeichnet in die neue Saison. Beim 3. Austria-Cup Rennen am 06.01.17 in Bach gab es jede Menge Siege und Topplatzierungen für die Rieder Rodler. Im Sportrodeln holten sich bei den Schülern Achenrainer Lara und Anton Patscheider jeweils den Sieg. Katharina Patscheider erreichte den zweiten Rang. In den Jugendklassen sicherten sich Simon Achenrainer und Laura Patscheider jeweils den dritten Rang. Weitere Platzierungen: Josef Maass 8. Rang AKII, Christian Mark 6. Rang Allg. Klasse.Bei den Rennrodlern holten sich in den Schülerklassen Naomi Thöni und Paul Kuen den Sieg. Daniel Rietzler erreichte Rang zwei. Ebenfalls den Sieg holte sich Laura Rietzler in der Jugendklasse.Bei der Bezirksmeisterschaft in Strengen am 08. Jänner waren die Rieder Rodler mit 17 Teilnehmern am Start und holten sich in zehn Klassen den Sieg sowie die Bezirksmeister im Rennrodeln. Naomi Thöni und Simon Achenrainer heißen die neuen Bezirksmeister im Rennrodeln.