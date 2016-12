Rodelrennen in Ried

Tiroler Meisterschaft und TRV-Cup

Ried. Vom 14. bis 15. Jänner 2017 ist Ried i. O. erstmals Austragungsort der Tiroler Meisterschaft im Sportrodeln. An die 120 Rodler/Innen werden auf der 550 m langen und selektiven "Wassertal-Bahn" in Ried um Edelmetall und die Tiroler Meister-Titel kämpfen. Der Start erfolgt um 9:30 Uhr. Zusätzlich findet am 15. Jänner 2017 der 3. TRV-Cup im Rennrodeln statt. Rennbeginn ist um 9:00 Uhr. Anmeldungen sind bis 12. Jänner 17 an josef.maass@aon.at möglich. Weitere Infos unter www.sv-ried.com.Der SV Ried, Sektion Rodeln freut sich auf rege Teilnahme und viele Zuschauer. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt!