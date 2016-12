„Schaukelpferd ist in Erinnerung geblieben“

26.12.2016, 18:27 Uhr

Landeshauptmann Josef Pühringer spricht über die besinnlichste Zeit im Jahr und Neujahrsvorsätze.

Mit dem Budgetlandtag waren Sie als Finanzreferent des Landes auch in der „besinnlichen“ Zeit des Jahres gefordert. Wann, außer zu Weihnachten, haben Sie Momente der Ruhe? Pühringer:

Was bedeutet das Weihnachtsfest für Sie?

Immer wieder, wenn ich durch die Traunauen marschiere, ein gutes Buch lese, in die Sauna gehe – solche Zeiten sind auch für mich besonders wichtig, denn da kommt man auch einmal zum Nachdenken.Weihnachten ist das Fest der Geburt Jesu Christi und zugleich ein besonderes Fest in meinem Familienkreis.

Welches Weihnachtsfest ist dem Trauner Josef Pühringer besonders in Erinnerung geblieben und warum?

Gibt es in Ihrer Familie zu Weihnachten bestimmte Traditionen, die immer wiederholt werden?

Was wünschen Sie sich? Was verschenken Sie?

Mehr Zeit mit der Familie bis gesünder leben: Viele Oberösterreicher nehmen sich Vorsätze für das neue Jahr. Ihre Neujahrsvorsätze sind?

Natürlich sind es in erster Linie die Weihnachtsfeste, die man als Kleinkind feierte, wie zum Beispiel jenes, als ich ein Schaukelpferd geschenkt bekam. Als Politiker denke ich natürlich an die Weihnacht 1989 zurück, wo wenige Tage zuvor an unserer Landesgrenze der Eiserne Vorhang aufgegangen ist. Das war sicherlich ein historisches Weihnachtsfest.Ja, da gibt es viele Traditionen: Der Mettengang, das Räuchern im Haus, das gemeinsame Singen der Weihnachtslieder am Heiligen Abend, Karpfen und Bratwürstel zum Essen, das Aufstellen des Friedenslichtes und vieles mehr.Geschenke spielen bei uns keine große Rolle. Das sind nette Aufmerksamkeiten, stehen aber nicht im Zentrum des Festes. Ich wünsche mir ein friedliches und gemütliches Weihnachtsfest.Bei den Neujahrswünschen unterscheide ich mich nicht von den übrigen Oberösterreichern. Auch ich nehme mir immer wieder vor, gesünder zu leben, mehr Sport zu betreiben, einige Kilos zu verlieren oder mir mehr Zeit für die privaten Dinge zu nehmen, vor allem für die Familie. Ich wünsche den Lesern der BezirksRundschau ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2017.Auch Oberösterreichs Landeshauptmann ist für seine Bürger digital „erreichbar“.Die Facebook-Seite von Josef Pühringer findet man hier