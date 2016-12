Gut gestylt durch den Winter

15.12.2016, 00:00 Uhr

Linz : LINZ |

Wie "Mann" warm und trotzdem lässig-elegant durch den Winter kommt, verrät Mode-Expertin Elisabeth Mühlberger.

"Männer möchten es diesen Winter gerne kuschelig", weiß Elisabeth Mühlberger, Geschäftsleiterin der Herren-Abteilung des Modehauses Penz in Linz. Diesem Wunsch Rechnung tragend finden weiche, anschmiegsame Materialien wie Wolle oder Kaschmir diesen Winter bevorzugt Verwendung in der Herrenmode. Ein Revival erlebt auch der Rollkragen-Pullover. Die letzten Jahre vernachlässigt, wird er nun verstärkt in Kombination mit Anzug oder mit einem Sakko getragen.Beim Business-Look besticht die schmale Silhouette mit Betonung des Körpers. Bei der Freizeitmode fallen die Schnitte etwas weicher aus. "Ein starkes Thema ist in diesem Bereich die Weste", so Mühlberger weiter. Leger oder gehobener mit Schalkragen, trägt man trägt darunter wie auch darüber. Dazu passen Chinos in Beige, Blau, Grau oder Bordeaux.Bei der Ballmode greift der Mann von heute zum Smoking. "Gerade die jüngeren Männer entdecken den Smoking immer mehr für sich", sagt Mühlberger. Auch hier ist die Passform körperbetont, mit schmal geschnittenem Revers. Mäntel werden in der Kurzform getragen, Tweed und Fischgrät geben den Ton an. Das Accessoire schlechthin ist diesen Winter neben dem Schal der Gürtel. Total im Trend ist dabei Kroko- oder Pythonleder. "Lange Zeit verpönt, gelten Materialien jetzt wieder als absolut tragbar." Neben der praktischen Funktion sind Gürtel, in Natur und auch in Farbe, stilvolle Eyecatcher für den modebewußten Mann.