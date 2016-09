UHS OÖ im Gespräch mit Ministerin Karmasin

30.09.2016, 09:56 Uhr

Am Donnerstag war die österreichische Familien- und Jugendministerin Sophie Karmasin zu Gast im Linzer Jugendzentrum Leonardo, um mit der Union Höherer Schüler Oberösterreich (UHS OÖ) über wichtige jugend- und schulpolitische Themen zu diskutieren. Im Zentrum des Gespräches stand dabei die geplante Verkürzung der Sommerferien.

„Wir freuen uns sehr, dass Frau Karmasin heute bei uns in Linz zu Besuch war und wir die Gelegenheit nutzen konnten, Themen, die uns am Herzen liegen, an die Ministerin weiterzugeben. Vor allem die aktuelle Diskussion über die von der Ministerin vorgeschlagene Kürzung der Sommerferien und die Einführung von Herbstferien beschäftigt uns als Schülerorganisation sehr. Natürlich ist es positiv, dass die Schüler mit den Herbstferien in dieser stressigen Zeit eine Verschnaufpause bekommen. Entscheidend ist jedoch, dass auch im Sommer, zwischen all den Praktika und oft auch dem Lernen für eine Nachprüfung, genügend Zeit zur Erholung bleibt. In diesem Punkt stimmen wir mit der Ministerin überein“, so Raphael Schicho, ehemaliger AHS-Landesschulsprecher und Obmann der UHS OÖ.

Ein weiteres zentrales Thema war die geplante flächendeckende Einführung der Ganztagsschulen. „Wichtig ist, dort genügend ganztägige Betreuungsplätze zu schaffen, wo sie benötigt werden. Die Entscheidung, ob die Zeit nach dem Unterricht in der Schule oder doch lieber zu Hause verbracht wird, sollte jedoch einzig und alleine den Schülern gemeinsam mit deren Eltern überlassen sein“, sagt Fabian Grüneis, Geschäftsführer der UHS OÖ.Der Punkt der freien Entscheidung ist für die UHS in dieser Debatte ausschlaggebend: Ganztägige Betreuungsplätze schaffen, wo sie benötigt werden, aber niemanden dazu verpflichten, eine Ganztagsschule zu besuchen. Das Ganze muss auf freiwilliger Basis geschehen und es müssen auch in Zukunft Alternativen zu Ganztagsschulen sichergestellt sein!Zur UHS OÖ: Die UHS OÖ ist die größte Schülerorganisation Oberösterreichs und handelt nach dem Motto „Service.Vertretung.Events“. Sie stellt für rund 90.000 höhere Schüler in Oberösterreich eine seriöse Vertretung in allen Schulfragen dar. Die UHS OÖ stellt im Schuljahr 2016/17 die drei Landesschulsprecher in der Landesschülervertretung und hält dort 24 von 24 Mandaten.