Die Kaninchen Luna und Karlie suchen ein neues Zuhause!

26.08.2016, 14:20 Uhr

wurde gemeinsam mit zwei Wasserschildkröten in einem Kartonausgesetzt. Luna ist ebenfalls ein „Fundkaninchen“, sie wurde bei einemWaldspaziergang gefunden. Die beiden harmonieren im Tierheim sehr gut,weshalb wir ein gemeinsames Zuhause für Karlie und Luna suchen. Karlie istetwas ängstlich und schüchtern. Luna ist eher die ruhigere und zutraulicherevon beiden.Beiwurde ein Papillom am After diagnostiziert (ein kleinesGewächs am After), welches unter Beobachtung gehalten werden sollte.Momentan hat Luna mit dieser kleinen Umfangsvermehrung kein Problem – solltesich das Papillom aber entzünden oder deutlich wachsen, wäre eine Operationnötig.

Eine Kooperation mit dem Tierheim Dechanthof. Kontakt: 02573/2843, tierheim-dechanthof@wavenet.at