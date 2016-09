30.09.2016, 00:00 Uhr

Trachtenkapelle Haßbach-Penk-Altendorf spielt auf.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Trachtenkapelle Haßbach-Penk-Altendorf und der Männergesangsverein Haßbachtal stehen am 25. Oktober gemeinsam auf der Bühne. Ab 19.30 Uhr richten sie das Festkonzert zum Nationalfeiertag in der Landwirtschaftlichen Fachschule in Warth aus. Saaleinlass: 18.45 Uhr. Eintritt: freie Spenden.