Der Kneippweg im Neunkirchner Stadtpark ist einmalig

26.01.2017, 12:04 Uhr

Kneipp besteht aus fünf Säulen: Bewegung, Ernährung, Kräuter, Wasseranwendungen und Lebensordnung.Der Kneipp Aktiv Club Neunkirchen ist von Montag bis Freitag in Bewegung. "Wir sind immer aktiv und bieten an erster Stelle Bewegung in Form von Gesundheits- und Wirbelsäulengymnastik - ideal für alle die viel sitzen oder sonst einseitig belastet sind", präzisiert die Obfrau, "Tanzen in Form von Line Dance spricht auch jüngeres Publikum an und geselliges Tanzen mit oder ohne Partner sowie Tischtennis."Ab Mitte März stehen wieder Walking und Smovey auf dem Programm. Zusätzlich zu en zwei Wanderungen im Monat, die ganzjährig abgehalten werden.Zum 20jährigen Jubiläum wurde mit Unterstützung der Stadtgemeinde ein Kneippweg mit Tafeln für Gymnastik, ein Barfußweg und Becken für die Wasseranwendungen angelegt (siehe Plan in der Bildergalerie). "Unsere Kneippanlage im Herzen der Stadt ist einmalig in ganz Österreich", verkündet Sieglinde Steindl. Die Singgruppe, Englischkurs und Kurse zu gesunder Ernährung gehören ebenso zum Kneipp Club, wie die alljährliche Faschingsfeier (heuer am 24. Februar ab 15 Uhr im Gasthaus Ofenböck in Raglitz), Ausfläge und Radwanderungen.Gemeinsamkeit und Spaß stehen immer im Vordergrund.Der Kneipp Aktiv Club Neunkirchen sucht jüngere Teilnehmer und Gruppenleiter.An allen Aktivitäten kann jeder teilnehmen.Info unter: http:// neunkirchen.kneippbund.atMail: kneipp-neunkirchen@aon.atTel.: 0664 5114 001Alle Fotos © Kneipp Aktiv Club Neunkirchen