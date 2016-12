Fußgängersteg kostet 380.000 Euro mehr als angenommen

04.12.2016, 00:00 Uhr

Dafür wird der neue Watschingersteg in Ternitz komplett barrierefrei.

40 Jahre soll er halten

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Der 40 Jahre alte Watschingersteg in Ternitz – zwischen Spar-Supermarkt und Hauptstraße Ternitz – muss ersetzt werden, weil er sanierungsbedürftig ist (die BB berichteten).Der neue Steg soll auch mindestens 40 Jahre halten. Das zumindest hofft SPÖ-Bürgermeister LA Rupert Dworak: "Und das wird er auch, so wie sich die Bauausführung momentan darstellt. Das Wichtigste aber: er ist barrierefrei für Fußgänger und für Radfahrer."

Deutlich teurer als gedacht

Als Sicherheitsmaßnahme bekommt der neue Steg Richtung Südbahn zudem eine Verblendung aus Sichtgläsern spendiert. Billig wird das freilich nicht: rund 1,080.000 Euro anstatt der ursprünglich berechneten 700.000 Euro wird der neue Steg kosten. Dworak: "Es ist deswegen so teuer, weil die Gleissperren der ÖBB sehr teuer sind. Wir dürfen gewisse Arbeiten nur nächtens durchführen, wenn kein Zug fährt."Der alte Steg wird im Februar ausgehoben und der neue Steg – ein fertiges Beton-Modul – wird eingehängt. "Das muss in der gleichen Nacht passieren. Dafür haben wir nämlich nur vier Stunden Zeit", so der Stadtchef.Laut Dworak queren täglich einige hundert Fußgänger und Radfahrer den Watschingersteg.Dworak: "Außerdem zerschneidet die Südbahn die Stadt in zwei Hälften. Der Steg ist die einzige Verbindung in diesem Bereich."