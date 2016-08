Apetlon: Strohpresse brannte komplett ab

Ein 56-jähriger Landwirt aus Apetlon hatte das Arbeitsgerät an eine Zugmaschine gekoppelt und war auf dem Feld mit dem Pressen von Stroh beschäftigt. Dabei geriet die Rundballenpresse aus bisher unbekannter Ursache in Brand und wurde vollständig vernichtet. Dem Mann gelang es noch vor dem Übergreifen der Flammen die Zugmaschine abzukoppeln, wodurch diese nicht beschädigt wurde.Es brannten etwa 300 m2 des bereits abgeernteten Stoppelfeldes ab.Die Freiwilligen Feuerwehren von Apetlon und Wallern waren mit insgesamt 35 Mann im Einsatz.

