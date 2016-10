03.10.2016, 12:42 Uhr

Arbeitsunfall in Andau

In der Vorwoche wurde ein 46-jähriger Ungar in Andau, Bezrik Neusiedl am See, bei einem Arbeitsunfall verletzt. Der Arbeiter wollte einen Hubmasten (Staplervorrichtung für Traktoren) abkoppeln, als dieser umkippte. Der 46-Jährige bemerkte dies, wollte ausweichen und stürzte dabei zu Boden. Der umfallende Mast (etwa 300 kg schwer) verletzte ihn am linken Schienbein. Durch den Sturz zog er sich weiters Verletzungen am Kopf und Rücken zu. Ein First Responder versorgte den Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungshubschraubers. Er wurde ins Krankenhaus geflogen.

