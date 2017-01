Unterstützung nach Unfall

einen Guten Zweck angeboten. Auch die Junge ÖVP unterstützt ihn dabei.Der Erlös von € 610,- wurde an seinen Freund, Salczer Christian, der imApril 2016 einen schweren Motorradunfall erlitt und zur Zeit noch imRollstuhl sitzt, übergeben. Christian lernt zur Zeit das Gehen auf Krücken.Dazu ist noch viel Geduld und Kraft notwendig.Mit dieser Unterstützung soll ihm ein wenig "unter die Arme gegriffen"werden. Christian möchte sich herzlich hierfür bedanken.

Spam und Eigenwerbung sind nicht gestattet.Mehr dazu in unserem Verhaltenskodex

Aktuell in Neusiedl am See