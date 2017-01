Traumseminar: … und dann bin ich aufgewacht

Jeder träumt Nacht für Nacht. Wer ist dabei nicht schon einmal durch befremdende Traumbilder in Staunen versetzt oder durch einen Albtraum geweckt worden?

Nicht nur Sigmund Freud und C.G. Jung haben sich mit der Deutung von Träumen auseinandergesetzt. Seit Urzeiten und in vielen Kulturen gibt es unzählige Dokumente und Werke, die sich mit Träumen beschäftigen.

Im Traumseminar am 4. Februar 2017 wird man sich vor allem aus der

Perspektive nach C.G. Jung mit folgenden Fragen beschäftigen: Warum träumen wir? Können wir Träume verstehen? Welchen Stellenwert haben Träume in unserem Leben? usw.

Allerdings können einzelne Träume von Teilnehmern aus Zeitgründen nicht im Seminar behandelt bzw. gedeutet werden. Im Anschluss daran soll auch noch Platz sein für Fragen, Gespräch und Diskussion.

Das Traumseminar findet von 9 bis 17 Uhr im Bildungshaus Osttirol statt, der Beitrag beläuft sich auf 97 Euro. Anmeldeschluss: Donnerstag, 26. Jänner 2017.