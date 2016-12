Anglöckler aus Piesendorf spenden an das mobile Palliativ- und Hospizteam Pinzgau

28.12.2016, 14:31 Uhr

Es ist schön, wenn man sieht, wie man in den Häusern empfangen wird und wie die Familien schon warten. Ebenso schön ist es, einen alten Brauch leben zu lassen und weiter zu tragen.Heuer gingen die Anglöckler insgesamt drei mal. Die Spenden von über 1.000 Euro, die dabei gesammelt wurden, konnten heute an das mobile Palliativ- und Hospizteam in Zell am See übergeben werden.Ohne dieser Institution wäre es nicht möglich, dass Menschen mit lebensbedrohlichen Erkrankungen ihre letzte Lebensphase zu Hause verbringen können.Die Spende soll dabei helfen, Erleichterungen in der Betreuung zu schaffen. Danke an alle, die so großzügig gespendet haben.