Johann Pickls Winter-Aquarelle in der Galerie SCOLARTA

21.01.2017, 16:16 Uhr

In den letzten Jahren hat er vor allem im Ausland ausgestellt, etwa in der Schweiz, in Deutschland und Italien, mit der aktuellen Ausstellung zeigt der ehemalige Schifffahrts-Kapitän auf dem Zeller See seine Werke auch in der Heimat.Direktorin Petra Schlechter begrüßte zur Vernissage die anwesenden Kunstfreunde, den neuen Kurator Robert Kalss und lud die Besucher danach zu kleinen winterlichen Köstlichkeiten aus der hauseigenen Küche. Stefanie Kaiser und Romana Wörgötter, kongenial begleitet von Dominik Wallner, sorgten für eine stimmige musikalische Umrahmung des Abends. Die sehenswerte Ausstellung ist noch bis 7. April 2017, an Schultagen von 8 – 18 Uhr, in der Galerie der HBLW zu sehen.