Auszeichnung durch das Salzburger Bildungswerk

19.12.2016, 14:34 Uhr

„Das Thema Integration ist in seinen vielen Ausprägungen ein großer Schwerpunkt in meinem Bildungsprogramm“, sagt Uschi Hamza. „Denn je besser wir uns kennen, umso besser können wir uns verstehen“, sagt sie.Die vielen Facetten der Elternbildung, politische Bildung und Gesundheit ziehen sich wie ein roter Faden durch das Veranstaltungsangebot der Saalfeldener Bildungswerkleiterin. Sehr gerne denkt Hamza an die Initiative „Agenda 21“ zurück: „Diese Initiative hat mir neue Wege für meine persönliche Entwicklung eröffnet.“Kommunikation und Integration Seit bald zwei Jahren engagiert sich die Bildungswerkleiterin gemeinsam mit ihrem Mann Mag. Hazem Hamza und weiteren helfenden Händen sehr intensiv im Bereich Interkulturelle Kommunikation und Integration. Hamza: „Es wäre spannend, diese Aktivitäten im nächsten Jahr mit einer Bildungswoche zu krönen.“Foto:Im Bild (v.li.) Hazem Hamza, Bezirksleiterin Sonja Ottenbacher, Josef Sampl, Uschi Hamza und Bürgermeister Erich Rohrmoser