"Ein Lied für Nour" - Kino

, Saalfelden am Steinernen Meer AT

Kunsthaus Nexus , Saalfelden am Steinernen Meer AT

Der Palästinenser Mohammed ist bereits von Kindheit an ein leidenschaftlicher Musiker und mit einer außergewöhnlichen Stimme gesegnet. Gemeinsam mit seiner Schwester Nour stand er schon in jungen Jahren bei Familienfeiern auf der Bühne. Während seiner Arbeit als Taxifahrer erfährt er, dass ein Vorsingen für die nächste Staffel der Castingshow „Arab Idol“ in Kairo stattfindet. Gegen alle Widrigkeiten versucht er, an dem Casting teilzunehmen und damit nicht nur sein eigenes Leben maßgeblich zu verändern …



Eine berührende Geschichte über Mut, Zusammenhalt und Freundschaft. Ein Film der zeigt, dass es sich lohnt, an die eigenen Träume zu glauben.







Termin: 19.1., 20.00 Uhr, Nexus