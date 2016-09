Ein Wochenende im Zeichen des Whisky´s

30.09.2016, 20:45 Uhr

Saalfelden

Am 7. Und 8. Oktober findet in den Kavernen 1595 in Salzburg,das 7. Whisky-Weekend statt.Egal ob Scotch, Single Malt, Grain, Bourbon oder der irische Pot Still Whisky, Einer kennt sie alle.Die Rede ist von Robert Groger. Der Saalfeldner betreibt seit vielen Jahren mit viel Herzblut seinen Online Shop www.whisky-shop.atEr wird an diesem Wochenende als einer von vielen Internationalen Whiskyfachmännern mit ca. 70 unterschiedlichen Sorten auf der Messe in Salzburg vertreten sein.

Egal ob es den Besucher zu einem American Bourbon, einem Irischen oder schottischen Single Malt hinzieht, Herr Groger berät Sie mit seiner jahrelangen Erfahrung .Natürlich können alle Produkte auch verkostet werden um den für Sie perfekten Whisky zu finden.Er freut sich über reges Besucherinteresse und interessante Gespräche rund um das vielfältige Thema Whisky.