Fasching im Nexus "The Glory of the 20ies"

Wir laden ein in die verruchte Atmosphäre einer extravaganten Ära und lassen Glamour, Swing & Charleston wieder auferstehen.Die Prohibition endet spätestens an unserer Absinth-Bar und am Champagnerturm, Haus und Hof können Sie am Roulettetisch mit eigens dafür gedrucktem Notgeld verspielen und beim Charleston Tanzwettbewerb winkt ein romantischer Abend zu zweit als Hauptpreis! Zahlreiche weitere Preise gibt es bei unserer Tombola, bei der „Finde-die-Fehler-Challenge“ oder beim Ballwurf!

Unser Haus und Hof – Fotograf Klaus Bauer empfängt Euch mit einem Fotoshooting – vorausgesetzt, Ihr erfüllt den Dresscode der 20er.Also werft euch in Schale und lasst Al Capone, Charly Chaplin, Marlene Dietrich, Dick & Doof oder den großen Gatsby im Glanz der 20er Jahre erstrahlen.Einlass ab 20.00 UhrEintritt frei!