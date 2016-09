"Kasperl im Reich des Zwergenkönigs". Puppentheater ab 3 Jahren

, Saalfelden am Steinernen Meer AT

Kunsthaus Nexus , Saalfelden am Steinernen Meer AT

Die Prinzessin lädt Kasperl und Strolchi zu Kakao und Gugelhupf ein. Muckerl, ein kleiner Naschzwerg, ist entzückt und kann dieser köstlichen Versuchung einfach nicht widerstehen, denn so ein Hupfgugel, also Schwupfhugel schmeckt ja viel zu gut! Doch hätte er nicht zuerst den Spiegel der Finsternis gut im Reich des Zwergenkönigs verwahren sollen? Aber jetzt ist es schon zu spät, die Prinzessin hat in den Spiegel geblickt und sie kann nichts mehr sehen. Für Kakao und Gugelhupf ist

natürlich keine Zeit mehr, denn Kasperl und Strolchi müssen die arme Prinzessin retten und ganz dringend ins Reich des Zwergenkönigs. Aber wie kommt man überhaupt in das Reich des Zwergenkönigs? Und weiß der Zwergenkönig, was der blinden Prinzessin hilft? Das alles verraten wir noch nicht, nur dass es natürlich gut ausgehen wird!



Donnerstag, 06. Oktober 2016, 17.00 Uhr, Nexus