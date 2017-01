Lokale Bandrunde:" Doimnic Mcneder".

, Saalfelden am Steinernen Meer AT

Kunsthaus Nexus , Saalfelden am Steinernen Meer AT

Nach mehreren Projekten – von Metal bis Punkrock – beschloss Dominik McNeder im Jahr 2012 eine Solokarriere zu starten und begann Songs zu schreiben, die nur von seiner whiskygetränkten Stimme und einer handvoll Akkorde getragen werden. Inspirationen wie Chuck Ragan, Bob Dylan oder The Gaslight Anthem sind dabei kaum zu überhören, doch schaffte er es mit eingängigen Texten und viel Gefühl schnell seinen eigenen Sound zu entwickeln. Nach 3 Jahren solo auf den Bühnen Österreichs und Deutschlands, formten sich schon bald Pläne alte und neue Lieder mit einer Band zu arrangieren, also tat sich Dominik mit befreundeten Musikern zusammen und somit entstand seine Backing Band ‚The Gold Corner Basement‘, mit der 2015 geprobt und schließlich das erste Album ‚Luck Keeps Us Alive‘ aufgenommen wurde, welches im März 2016 veröffentlicht wurde.